Een twintigjarige vrouw uit Bangladesh is in een maand tijd twee keer bevallen, van in totaal drie kinderen.

Arifa Sultana bracht begin februari op natuurlijke wijze een kerngezonde zoon ter wereld. 26 dagen later spoedde Sultana zich met buikpijn opnieuw naar een ander ziekenhuis, waar na een keizersnede nog een jongetje en meisje werden geboren.

Behandelende artsen van ziekenhuis Ad-din in Jessore kwamen de tweeling op het spoor na een echo, waarbij geluidsgolven de binnenkant van het lichaam in beeld brengen.

Sultana had voor en na haar eerste bevalling, die plaatsvond in het Khulna Medical College Hospital in Khulna, nooit een echo gehad, weet de BBC. Daarop werd duidelijk dat de Bengaalse vrouw twee baarmoeders heeft, iets waarvan ze zelf niet op de hoogte was.

Dokter Sheila Poddar voerde de keizersnede uit. Ze vertelde aan de BBC dat alle drie de kinderen en de moeder gezond zijn.

Wel is Poddar bezorgd over de financiële situatie van het gezin; vader Suman Biswas verdient nog geen 60 euro per maand, waarvan de drie kinderen nu ook moet leven. Biswas zelf is positiever. "Het is een wonder van Allah dat al mijn kinderen gezond zijn, ik ga mijn best doen om ze zo gelukkig mogelijk te houden."