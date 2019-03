Een vlucht van British Airways van Londen naar de Duitse stad Düsseldorf is maandag per ongeluk geland in Edinburgh. Door een administratieve fout was de bestemming verkeerd ingevuld in de papieren van het toestel.

De passagiers merkten de fout volgens BBC pas op toen de piloot bij aankomst "Welkom in Edinburgh" zei.

Het toestel zette na het ontdekken van de fout alsnog koers naar Düsseldorf.

British Airways liet maandag weten een onderzoek in te stellen naar wat er precies fout is gegaan. De logistieke afhandeling van de vlucht liep via het Duitse bedrijf WDL Aviation.

"Aan de passagiers hebben we onze welgemeende excuses aangeboden”, stelde British Airways in een verklaring. “We zullen met elk van hen apart contact opnemen over deze fout."

Het is niet duidelijk hoeveel reizigers gedupeerd waren door de fout. De piloot had geen moment argwaan, omdat in de papieren stond dat hij naar Edinburgh moest vliegen. Ook de verkeersleiding had deze informatie gekregen.