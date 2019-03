Steeds meer mensen wijzigen hun achternaam. Werden er in 2012 nog 1.269 naamswijzigingen doorgevoerd, vorig jaar besloten 2.057 hun achternaam te veranderen.

Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Justis die RTL Nieuws heeft opgevraagd.

Er zijn diverse redenen waarom mensen hun achternaam willen wijzigen. De meeste wijzigingen worden doorgevoerd na een scheiding, als wordt besloten dat kinderen de achternaam van de andere ouder gaan dragen.

Soms ook ervaren mensen problemen met hun naam bij de uitoefening van hun beroep. RTL noemt het voorbeeld van een opticien die Schele heet.

Het veranderen van een achternaam kost 835 euro. De handeling is wel kosteloos voor slachtoffers van incest die psychische hinder ondervinden van hun naam.

Nederland telt door immigranten steeds meer achternamen

Nederland telt in totaal zo'n 300.000 verschillende achternamen, meldt RTL Nieuws. De diversiteit is groter geworden de afgelopen decennia, onder meer als gevolg van immigranten. De meest voorkomende Nederlandse achternaam is De Jong; deze werd in 2007 gedragen door bijna 84.000 mensen.

Sommige achternamen komen steeds minder vaak voor doordat veel mensen er 835 euro voor over hebben om ervan af te komen. De Friese achternaam Poepjes kwam in 1947 nog 562 keer voor; in 2007 was dit aantal gehalveerd.

Ook zijn er nog maar 291 mensen die de achternaam De Dood dragen.