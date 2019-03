Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Caribische zeekoe geboren in Burgers' Zoo

In Burgers' Zoo is in de nacht van maandag op dinsdag een Caribische zeekoe geboren. Het Arnhemse dierenpark meldde dat het jong op het oog kerngezond is.

Over het geslacht is nog geen duidelijkheid, maar verzorgers vermoeden dat het een mannetje is.

Ook opkomst bij waterschapsverkiezingen fors hoger dan in 2015

De opkomst bij de waterschapsverkiezingen was woensdag een stuk hoger dan bij de waterschapsverkiezingen van vier jaar geleden.

Dit keer was de opkomst 50,5 procent. In 2015 ging nog 43,5 procent naar de stembus.

Oud-studente laat 1,2 miljoen euro na aan Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft onlangs naar eigen zeggen de grootste nalatenschap in haar geschiedenis gekregen. Oud-studente Johanna Alida van Leerzem laat haar gehele vermogen, met een omvang van 1,2 miljoen euro, na aan de universiteit.

Van Leerzem (1933) groeide op in Rotterdam, als enig kind. Na het doorlopen van het Gymnasium Erasmianum in Rotterdam, startte zij in de jaren vijftig met de studie geneeskunde in Utrecht. In 1959 studeerde ze af aan wat toen nog de Rijksuniversiteit Utrecht was.

Nederland stijgt naar vijfde plek van gelukkigste landen ter wereld

Nederland staat dit jaar op de vijfde plaats van een groot VN-onderzoek naar de gelukkigste landen ter wereld. Finland staat bovenaan de lijst. Nederland heeft nog nooit zo hoog in de lijst gestaan.

De andere landen in de top vier zijn Noorwegen, Denemarken en IJsland. Deze drie landen wisselen weleens van positie, maar staan al jarenlang hoog in de lijst.

Kabinet komt met nieuwe criteria voor uiterlijk van gefokte honden

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt met nieuwe dierenwelzijnscriteria voor hondenfokkerijen.

Deze zijn vooral gericht op uiterlijke kenmerken, zoals de vorm van de schedel, de neus en de ogen.