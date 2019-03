Opmerkelijk Politie betrapt verhuizer bij Oosterhout zonder rijbewijs of vergunning 28 x gedeeld Politieagenten hebben donderdag op de A27 ter hoogte van Oosterhout een bestuurder van een verhuiswagen van een landelijk verhuisbedrijf betrapt op rijden zonder rijbewijs. Ook was zijn apk verlopen en had het bedrijf geen vergunning voor het vervoeren van goederen over Nederlandse wegen.