Opmerkelijk Boek 42 jaar te laat ingeleverd bij bibliotheek in Canadees Vancouver 23 x gedeeld Bij een bibliotheek in het Canadese Vancouver is deze week een boek 42 jaar te laat ingeleverd. De boete op het boek zou ruim 3.422 dollar (ruim 3.000 euro) bedragen, maar de maximale boete die de bibliotheek geeft ligt op 7,50 dollar.