Bij een bibliotheek in het Canadese Vancouver is deze week een boek 42 jaar te laat ingeleverd. De boete op het boek zou ruim 3.422 dollar (ruim 3.000 euro) bedragen, maar de maximale boete die de bibliotheek geeft ligt op 7,50 dollar.

Een exemplaar van het boek Wilderness Living van Bernt Berglund is maandag in een inleverbus gestopt. Op de roze stempelkaart in het boek valt te lezen dat het boek voor het laatst in 1977 is uitgeleend.

"Het is een groot mysterie waar het boek de afgelopen jaren is geweest", aldus een woordvoerder van de bibliotheek aan de lokale nieuwssite UPI. Het is niet bekend wie het boek heeft ingeleverd.

Het boek verkeert in goede staat. De bibliotheek laat weten dat het geen ezelsoren heeft, fris ruikt en dat de pagina's nog keurig en helder zijn.