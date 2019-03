Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Eerste vrouwelijke duo ooit maakt ruimtewandeling bij ISS

Een vrouwelijk astronautenduo zal voor het eerst in de geschiedenis een ruimtewandeling maken bij het internationale ruimtestation ISS.

De tocht zal door Anne McClain en Christina Koch gemaakt worden op vrijdag 29 maart. Vanuit het Amerikaanse Houston zal de ruimtewandeling worden gecoördineerd door een derde vrouw, de Canadese Kirsten Facciol.

Groot Deens onderzoek toont aan dat vaccinaties geen autisme veroorzaken

Vaccinaties tegen rode hond, mazelen en de bof veroorzaken geen autisme, toont een groot Deens onderzoek aan. 660.000 kinderen werden met elkaar vergeleken, waarna onderzoekers concludeerden dat er geen hoger risico op autisme is bij kinderen die op jonge leeftijd werden gevaccineerd.

In 2002 kwam de Deense onderzoeksgroep met dezelfde conclusie na het volgen van 537.000 kinderen. Er kwam toen kritiek op het onderzoek omdat er niet gekeken werd naar kinderen die gevoelig zouden zijn voor het krijgen van autisme na een vaccinatie.

Zeldzame zeehond herstelt goed na vondst op strand Burgh-Haamstede

De zeldzame zadelrob die vorige week werd aangetroffen in de Zeeuwse plaats Burgh-Haamstede herstelt goed, aldus de zeehondenopvang A Seal. Het dier, dat gewoonlijk alleen in het noordpoolgebied voorkomt, werd in zorgwekkende toestand aangetroffen.

Het vrouwtje is ongeveer een jaar oud en heeft de naam Arctic gekregen. De zadelrob moet de komende tijd rust houden en aansterken maar de zeehondenopvang heeft goede hoop dat de zeehond terug kan keren naar het noordpoolgebied.

Definitieve doorstart deel Intertoys, helft van banen blijft behouden

De Portugese investeerder Green Swan is van plan 286 winkels over te nemen van speelgoedketen Intertoys. De rest van de winkels zal moeten sluiten.

Volgens een woordvoerder zullen er ongeveer tussen de duizend en vijftienhonderd banen behouden blijven. Uiterlijk per half mei zullen in ieder geval negentig winkels sluiten. Vanaf zaterdag 9 maart zal hier worden begonnen met een uitverkoop.

Britse man als tweede ooit vrij van hiv door stamceltransplantatie

Na een succesvolle stamceltransplantatie is een hiv-patiënt in het Verenigd Koninkrijk vrij van hiv. Het is de tweede keer dat zo'n ingreep tot volledige genezing heeft geleid.

Drie jaar geleden onderging de man een stamcelbehandeling waarbij hij beenmerg van een donor kreeg. De stamcellen bevatten een genetische resistentie tegen het virus. Anderhalf jaar later kon hij stoppen met de medicatie. Sindsdien is er geen terugkeer van het virus vastgesteld en is de man "functioneel genezen" verklaard.