Opmerkelijk Politie bevrijdt man uit leeg huis na onenightstand in Leiden 46 x gedeeld De politie heeft een man die een onenightstand in Leiden had gehad moeten bevrijden uit een leeg huis. Hij kwam er 's ochtends achter dat hij als enige aanwezig was in het pand waarvan de deuren op slot zaten, vertellen de agenten donderdag.