Opmerkelijk PvdD Friesland maakt per ongeluk langer afschieten ganzen mogelijk 15 x gedeeld De Partij voor de Dieren (PvdD) in Friesland heeft een fout gemaakt bij een stemming over de ganzenaanpak in de provincie. Daardoor blijft het afschieten van de vogels tot en met 2023 mogelijk.