Een vrouw is maandag op het Spaanse eiland Tenerife bijna om het leven gekomen door verwurging, nadat ze in haar eentje een seksscène uit het boek Vijftig tinten grijs wilde naspelen. Politieagenten konden haar op tijd redden, melden ze dinsdag.

Agenten dachten eerst aan een ontvoering of een ander misdrijf toen ze de toeter van een auto vele malen hoorden. Het bleek echter te gaan om een "fantasie" die iets uit de hand was gelopen, zo schetsen ze in gesprek met Spaanse media.

De vrouw had het op de een of andere manier voor elkaar gekregen om zichzelf in haar geparkeerde auto op zo'n manier vast te binden dat ze bijna werd gewurgd. Haar handen zaten met tiewraps vast en om haar nek zat tape, aldus de agenten.

Met haar hoofd kon ze bij de toeter komen, waardoor ze de aandacht van omstanders kon trekken. De politie zag zich gedwongen haar met een mes snel uit haar benarde positie te bevrijden, omdat ze met moeite kon ademhalen. Ze is uiteindelijk voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Vijftig tinten grijs van E.L. James is een populaire boekenreeks over een vrouw die verliefd wordt op een vermogende man die van bdsm houdt. De boekenreeks is uiteindelijk verfilmd. Dakota Johnson en Jamie Dornan speelden de hoofdrollen.