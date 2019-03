De winnaar van de grootste jackpot die ooit is uitgekeerd op een enkel lot in een loterij, heeft zich na maanden in de Verenigde Staten gemeld om de prijs op te halen.

De winnaar, een inwoner van de staat South Carolina, kiest ervoor om anoniem te blijven. De man won in oktober vorig jaar met een enkel lot de recordprijs in de Mega Millions-loterij van 1,5 miljard dollar, omgerekend 1,3 miljard euro.

Dat bedrag wordt echter niet volledig uitgekeerd, omdat de winnaar ervoor heeft gekozen om zijn prijs direct in contant geld te laten uitkeren. Dat kon echter alleen voor een bedrag van 878 miljoen dollar. De kersverse multimiljonair had er ook voor kunnen kiezen het volledige bedrag in termijnen verdeeld over 29 jaar te ontvangen.

De winnaar had tot 19 april de tijd om zijn prijs op te halen. Als dat niet was gebeurd, zou het geld weer terug naar de loterij zijn gegaan en deel uitmaken van het volgende bedrag dat gewonnen kon worden.

In januari 2016 viel er in de Powerball, een andere grote Amerikaanse loterij, een hoofdprijs van 1,6 miljard dollar. Dat bedrag moest echter verdeeld worden over drie mensen die allemaal een winnend lot hadden. Ook toen duurde het maanden voordat de winnaars zich meldden.