Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Vermiste Haagse hond teruggevonden in trein naar Leiden

Een hond die dinsdag in Den Haag vermist raakte, is later op de dag teruggevonden in een eersteklascoupé van de trein naar Leiden Centraal. Het baasje raakte het dier kwijt in de buurt van het station. De politie heeft het beestje opgevangen op Leiden Centraal.

Het is niet de eerste keer deze maand dat een weggelopen hond wordt teruggevonden in de trein. Op vrijdag 8 februari stapte een hond in Leidsche Rijn op de trein, om vervolgens uit te stappen op Utrecht Centraal. Het dier werd opgevangen door beveiligers en naar de eigenaar gebracht.

Stem van Rembrandt gereconstrueerd met omgekeerde stemtechnologie

De ING presenteerde donderdag in het Rijksmuseum een constructie van de stem van Rembrandt van Rijn. Experts analyseerden unieke lichaamskenmerken van de schilder en baseerden op basis hiervan zijn stemgeluid. In het fragment zijn Rembrandts eigen woorden en zijn vermeende stemgeluid te horen.

Het stemgeluid zal gebruikt worden voor speciale tutorials, waarin met de stem van Rembrandt verschillende schildertechnieken worden uitgelegd. De tutorials zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van ING.

Voortaan ook lhbt-koppels in Donald Duck

De Donald Duck krijgt voortaan ook lhbt-koppels in de stripverhalen, heeft hoofdredacteur Joan Lommen toegezegd. Dit gebeurde naar aanleiding van een item over het tienjarige meisje Fenna.

Zij is een kind van twee lhbt-ouderstellen en stoorde zich aan het feit dat zij in het blad alleen maar verliefde heterostelletjes zag. Daarom zullen er voortaan in Duckstad ook lhbt-koppels op de achtergrond te zien zijn. "De tekenaar is nu bezig met het eerste stelletje van twee vrouwen."

Productie groene stroom in Nederland met 8 procent gestegen

De productie van stroom uit hernieuwbare bronnen is vorig jaar met 8 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Vooral de productie van zonnestroom nam vorig jaar flink toe. 18 procent van alle opgewekte groene stroom kwam uit zonnepanelen. Een jaar eerder was dit aandeel nog 13 procent.

De productie van stroom uit windenergie steeg met een magere 3 procent. Op land steeg de capaciteit met 90 megawatt naar 3.300 megawatt, terwijl de capaciteit van windmolens op zee gelijk bleef. De komende jaren worden er naar verwachting vooral op zee veel windmolens bijgeplaatst.

Twee beschermde bantengs geboren in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp zijn dinsdag twee bantengs geboren. Dat is een beschermd runderras uit Zuidoost-Azië.

Het mannetje en het vrouwtje zijn nakomelingen van Bas, die eind 2018 overleed. Op beelden op het Instagram-account van de Rotterdamse dierentuin is te zien dat de dieren al buiten te bewonderen zijn. Ze kregen een wasbeurt van hun moeder.