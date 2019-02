Het eerste kievitsei van dit jaar is donderdag gevonden in het Friese Vegelinsoord. Nog nooit eerder is de vondst zo vroeg in het jaar gedaan, bevestigt de Bond Friese Vogelwachten in gesprek met NU.nl.

Eerder werden de eerste kievitseieren van het jaar in maart gevonden. De vondst van dit jaar is in een maïsveld gedaan. Het gaat om één ei.

De man die het ei heeft aangetroffen, de 34-jarige Eduard van der Hoek, wordt donderdag gehuldigd door de commissaris van de Koning.

Het zoeken van de kievitseieren is een traditie in Nederland. Omdat een kwart van de totale Europese populatie van vogels in Nederland broedt, is dit een belangrijk land voor het dier.

Volgens natuurbeschermers gaat het al jaren niet goed met weidevogels als de kievit en grutto. Hun aantallen nemen al tientallen jaren af.

Vroeger was het traditie om het eerste kievitsei op te rapen en aan te bieden aan de commissaris van de Koning of commissaris van de Koningin. Dat is al lange tijd verboden. In Friesland kon ontheffing worden aangevraagd, maar sinds 2015 gebeurt dat niet meer.