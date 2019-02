Vandalen hebben een achthonderd jaar oude mummie 'onthoofd' en de schedel meegenomen. Het gaat om een kruisvaarder die begraven lag in een kerk in de Ierse hoofdstad Dublin. Ook andere mummies zijn aangetast, meldt de Anglicaanse Kerk in Ierland.

De gids van de St. Michan's Church uit 1095 wilde maandag de kerk voor bezoekers openen toen hij de ravage in de crypte ontdekte.

In de kerk was onder andere de achthonderd jaar oude kruisvaarder begraven, samen met andere mummies uit verschillende tijdperken, zoals een vierhonderd jaar oude non, meldt de BBC.

De Church of Ireland zegt in een verklaring dat de crypte zwaar beschadigd is en dat de non ook is 'ontheiligd'.

'Breng het hoofd terug'

De kerk is bang dat het hoofd van de kruisvaarder zal wegrotten in de buitenlucht. De aartsbisschop van Dublin, Michael Jackson, roept de daders op naar hun geweten te luisteren en het hoofd terug te brengen.

Voorlopig zijn de rondleidingen in de populaire toeristische attractie in de Ierse hoofdstad afgelast.

Het is nog onbekend wie de daders zijn. Op dit moment onderzoekt de politie beelden van de camerabewaking.