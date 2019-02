Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Helmondse lerares behoort tot beste ter wereld

Lerares Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing van de beste docent ter wereld. Mertens en de negen andere finalisten zijn gekozen uit meer dan tienduizend inzendingen uit 179 landen.

De Nederlandse kandidaat won in 2016 de prijs voor de beste basisschooldocent in Nederland. De juryleden zijn onder de indruk van de school waar Mertens werkt. Ze is erg begaan met de leerlingen en werkt op een school met verschillende nationaliteiten.

Uitgestorven schildpad leeft toch nog

Op het Galapagoseiland Fernandina is een reuzenschildpad gevonden van een soort die al ruim honderd jaar uitgestorven zou zijn. De minister van Ecuador, waar de eilandengroep onder valt, plaatste op Twitter een foto van de grote schildpad, die een vrij glad schild en een lichtroze snuit heeft.

Tijdens een expeditie van natuurbeschermers en de Galápagos Park Authority is dinsdagavond een vrouwtje van de Chelonoidis phantastica ontdekt. Het dier, ook bekend als de Fernandina reuzenschildpad, was al sinds 1906 niet waargenomen. Omdat er sinds dat jaar geen duidelijke tekenen van leven meer waren, werd gevreesd dat het dier was uitgestorven.

Minder mensen met betalingsachterstand in 2018

Het aantal mensen met een betalingsachterstand is in 2018 gedaald van 690.000 naar 670.000, zo blijkt uit gegevens van Stichting BKR.

Zo'n 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet had in 2018 een betalingsachterstand. Een jaar eerder stond dit cijfer op 6,6 procent. Tegelijk is het aantal mensen met een krediet gestegen van 10,4 miljoen naar 10,8 miljoen.

Wetenschappers vinden unieke nieuwe kikkersoort

Wetenschappers hebben in India een nieuwe kikkersoort ontdekt, die niet onder te brengen is bij een al bekend geslacht. Een Indiase student en haar begeleider van de universiteit van Delhi vonden de kikker in een waterplas langs de weg in Zuid-India.

Na drie jaar intensief onderzoek hebben de onderzoekers weten vast te stellen dat het daadwerkelijk om een volledig nieuw geslacht kikkers gaat. De nieuwe kikker is waarschijnlijk zo lang niet ontdekt, omdat de dieren maar vier dagen per jaar tevoorschijn komen om te paren. De rest van de tijd leidt het dier een teruggetrokken bestaan.

Strijdende partijen Jemen bereiken eerste akkoord

Vertegenwoordigers van de strijdende partijen in Jemen hebben een eerste akkoord bereikt over het terugtrekken van troepen rond de Jemenitische havenstad Hodeidah.

De VN-woordvoerder wilde niet ingaan op de details van het akkoord tussen de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen. De VN houdt toezicht op de uitvoering van het akkoord van Hodeidah, in de hoop dat er een politieke oplossing is voor het al vier jaar slepende conflict.

Wetenschappers vinden 'ontbrekende schakel' T-Rex

Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt hoe de tyrannosaurus rex, of T-rex, zich zo snel naar de top van de voedselketen wist op te werken. De T-rex was in eerste instantie een klein diertje van pakweg een meter.

Door veranderende ecosystemen stierven de enorme Allosaurussen, die lange tijd aan de top van voedselketen stonden, zo'n 96 miljoen jaar geleden uit. Het wegvallen van deze 'natuurlijke vijand' van de T-rex, bood het dier de kans om letterlijk en figuurlijk snel door te groeien naar de top van de voedselketen.

