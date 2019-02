De nieuwste hogesnelheidstrein van India is een dag na de introductie al stilgevallen. De trein botste tussen Varanasi en New Delhi op een koe, waardoor de elektriciteitsvoorziening in vier treincoupés uitviel en het remsysteem beschadigd raakte.

De Vande Bharat Express werd vrijdag geopend door Indiaas premier Narendra Modi en staat bekend als de snelste verbinding in India.

Op de terugreis naar New Delhi zaterdag ging het dus mis, maar uiteindelijk bereikte het treinstel nog wel de hoofdstad New Delhi. Zondag gaat de trein volgens de dienstregeling rijden.

Botsingen tussen vee en treinen gebeuren regelmatig in India, met name in de regio Uttar Pradesh waar ook zaterdag het ongeval plaatsvond.