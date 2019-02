Een Canadese antiekhandelaar is deze week op een 102 jaar oude brief van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog gestuit.

"Het was een gewone zaterdag. Ik was op pad om nieuwe schatten te kopen voor onze winkel, toen ik een stapel oude documenten tegenkwam. Ik voel me altijd aangetrokken tot zulke vondsten, dus nam ik de hele stapel mee naar huis", vertelt de vrouw op Facebook.

Pas enkele dagen later, toen de vrouw thuis was, ontdekte ze de bijzondere brief.

Volgens de antiekhandelaar is de brief geschreven door Earl Sorel, een Canadese soldaat uit het 78e bataljon. De brief is afgestempeld in mei 1917 en geadresseerd aan de zus van zijn sergeant Gorden. De soldaat doet in de brief verslag van de Slag bij Vimy, die plaatsvond tussen 9 en 12 april 1917 tussen Canadese en Duitse troepen in Noord-Frankrijk.

'Gorden is gestorven als held, samen met vele anderen'

"Op Paasmaandag begon de grote Slag bij Vimy. Om 5.00 uur stonden we in de greppel opgesteld, wachtend tot het spervuur begon en we ten strijde zouden trekken. Om 5.30 uur begonnen we. Gorden, sergeant van peloton 9 had de leiding. Het spervuur was als een onweersbui en we draafden in een goed tempo", schrijft de soldaat.

"We waren ongeveer 1.200 meter verder toen ik een knal hoorde en mijn rug en linkerarm voelde branden. Het volgende dat ik mij herinner was dat Gorden me in een granaatgat trok en zei dat ik daar moest blijven. Dat was het laatste dat ik van Gorden heb vernomen."

"Nadat ik door een korporaal werd geholpen, ben ik naar het veldhospitaal gebracht. Daar hoorde ik een dag later dat Gorden was gedood tijdens het gevecht. Hij is als een held gestorven, samen met vele anderen die dag", sluit de soldaat af.

De antiekhandelaar wil de brief graag teruggeven aan familieleden van de briefschrijver Sorel. "Als ik geen familieleden kan vinden, schenk ik hem aan het Canadese Oorlogsmuseum", aldus de vrouw.