Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Griepepidemie dit jaar 'minder hevig' dan vorig jaar

Het aantal mensen met griep daalt de afgelopen weken langzaam. Vorige week gingen nog maar 54 op de 100.000 mensen met griepsymptomen naar de huisarts, tegen 68 een week eerder. De week daarvoor waren het er 75.

Er is voor de achtste achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie. Gemiddeld duurt zo'n epidemie in Nederland ongeveer negen weken. Vorig jaar duurde de griepgolf twee keer zo lang als normaal.

Steeds minder vraag naar gas uit Groningen

Dankzij een snellere afbouw van gasexport naar Duitsland daalt de vraag naar Gronings gas sneller dan vorig jaar. Om vervangend gas uit het buitenland bruikbaar te maken voor de Nederlandse markt, importeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stikstof.

Vorig jaar werd besloten om de gaswinning in Groningen voor 2030 stop te zetten. Door de genomen stappen loopt het ministerie als het ware voor op zijn eigen schema.

Middeleeuwse liefdesring voor het eerst gevonden in Utrecht

In de provincie Utrecht bracht een anonieme vinder een bijzonder sieraad bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht. Het betrof een liefdesring uit de middeleeuwen. Een dergelijke ring is nog nooit eerder in Nederland gevonden.

Deze typische Britse ring uit de middeleeuwen werd normaal gesproken cadeau gedaan aan dames. Maar aan de binnenzijde van de ring staan de woorden 'Amours portent mon cuer à mon ami', ofwel 'Liefde voert mijn hart naar mijn lief' gegraveerd. Er is hier gebruikgemaakt van de mannelijke uitgang voor ami, wat dus betekent dat de liefde aan een man gericht is.

Ongewenste stierkikker weg uit Nederland

De Amerikaanse stierkikker is in 2018 niet meer waargenomen in Nederland. Dat is goed nieuws omdat de exoot een schimmel verspreidt die dodelijk is voor de meeste amfibieën.

In de jaren 2010-2015 werd een succesvolle uitroeiingsactie uitgevoerd in Limburg. De schadelijke kikkersoort die het ecologische evenwicht in Nederland verstoorde is nu dus verdwenen.

Luisteren naar geluid via laser

Amerikaanse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd met een laser direct geluid te versturen naar het oor van een luisteraar, zonder dat die daarbij risico op brandwonden loopt.

Mogelijk kan de techniek in de toekomst worden gebruikt om direct te communiceren in een omgeving met veel achtergrondgeluid, bijvoorbeeld om mensen te waarschuwen voor gevaar.

