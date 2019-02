De politie Zeeland heeft in de nacht van zondag op maandag in de gemeente Oostburg een man aangehouden die 81 zeebaarzen met zich meedroeg. Hij had de vissen verdeeld over vier grote IKEA-tassen.

De Rotterdammer zei de agenten dat hij de vissen had gevangen in België. De agenten geloofden zijn verhaal niet en hebben de man aangehouden, maakte de politie maandag bekend.

Vissers mogen in Nederland vanaf 1 oktober nog maar één zeebaars vangen voor eigen consumptie omdat het slecht gaat met de zeebaarzen in Nederland.

De politie heeft een onderzoek naar de man en zijn 81 zeebaarzen ingesteld. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten de in beslag genomen vissen te doneren aan vogelopvang De Mikke in Middelburg.

'Stropers op Nederlandse wateren is serieus probleem'

Een woordvoerder van Sportvisserij Nederland laat in een toelichting weten dat er in Nederland veel gestroopt wordt in de Nederlandse wateren. "Het is een serieus probleem", legt hij uit. "Zeebaars doet op de zwarte markt al snel 10 euro per kilo." De politie doet z'n best om te handhaven, beklemtoont hij. "Maar dit dossier heeft geen hoge prioriteit."

Nederland telt zo'n 50.000 sportvissers die soms op zeebaars vissen. "Maar de meeste zetten de vissen na het vangen gewoon weer terug in het water", legt de zegsman uit.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief