Een zinkgat in de Amerikaanse staat Florida heeft tot de ontdekking van een verborgen tunnel richting een bank geleid. Volgens de FBI wilden de makers mogelijk een overval plegen.

Het kleine zinkgat in Pembroke Pines, in de buurt van Miami, is woensdag (lokale tijd) onderzocht. De lokale autoriteiten schakelden de FBI in, omdat in het gat meerdere stroomkabels lagen.

Onderzoekers van de recherchedienst vonden in de buurt van het zinkgat onder meer een ingang naar de tunnel, gereedschap en een kleine stroomgenerator. Er was niemand in de tunnel.

De tunnel is bijna 46 meter lang en heeft een diameter van ongeveer 60 centimeter. Het is niet duidelijk wanneer de tunnel is gegraven en of er nog aan werd gewerkt.

Vermoedelijk waren meerdere personen betrokken bij de graafwerkzaamheden. De autoriteiten hebben in het onderzoek nog geen arrestaties verricht.