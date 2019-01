Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Tien dagen kraamverlof voor vaders in EU

Vaders in de Europese Unie krijgen minstens tien dagen kraamverlof na de geboorte van hun kind. Werkgevers moeten daardoor tijdens het kraamverlof het loon betalen dat tijdens ziekte moet worden betaald.

De verantwoordelijke EU-commissaris Marianne Thyssen noemde het "een goede dag voor sociaal Europa, vooral voor families".

In Nederland stemde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) nog tegen tien dagen verlof. Dit jaar werd het betaald partnerverlof van twee naar vijf dagen verhoogd.

25.000 dollar tipgeld voor meisje dat ontsnapte aan ontvoerder

Een dertienjarig Amerikaans meisje dat ontsnapte aan haar ontvoerder heeft 25.000 dollar (bijna 22.000 euro) gekregen. Het geld was in eerste instantie bedoeld voor degene die met de gouden tip zou komen waar het meisje was.

De ouders van het meisje waren in oktober 2018 vermoord, waarna er niks meer van het meisje was vernomen. Ze kon ontsnappen uit het huis waar de 21-jarige verdachte haar vasthield.

Vrouw wint 1,9 miljoen euro in casino in Utrecht

Een vrouw heeft in Utrecht 1,9 miljoen euro gewonnen in Holland Casino Utrecht. Ze speelde op een speelautomaat waarvan de inzet 5 euro per keer is.

De vrouw en haar man waren vaste bezoekers van het casino en volgens de manager van het casino konden de winnaars in eerste instantie niet geloven welk bedrag ze hadden gewonnen. De zoon van het echtpaar kwam naar het casino om de twee te feliciteren en de winnaars belden trots hun dochter in het buitenland wakker.

160.000 euro op altaar in kerk in Duitsland

In een kerk in het Duitse Beieren is op een altaar 160.000 euro achtergelaten. Een medewerker van de kerk had het geld in mei al gevonden, maar de kerk kwam daar nu pas mee naar buiten.

Het geld is bestemd voor hulpprojecten in Afrika. De vrouw die het geld vond ging ermee naar de predikant en die was net als zij sprakeloos. Op de envelop met biljetten van 500 euro stond 'voor Afrika' geschreven.

40.000 gewone zeehonden in Waddenzee

De populatie zeehonden in de Waddenzee is gegroeid tot ongeveer 40.000. In 1974 waren dat er nog maar 3.571. De populatiegroei is te danken aan beheersmaatregelen en verbetering van de kwaliteit van het zeewater.

Zeehonden, de grootste roofdieren van de Waddenzee, eten per dag 4,6 kilo vis. Ook met de grijze zeehond in de Waddenzee gaat het goed. Van die soort leven nu zo'n zesduizend dieren in het gebied.