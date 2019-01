Opmerkelijk Onbekende legt 160.000 euro op altaar van kerk in Duitsland 7 x gedeeld Op het altaar van een kerk in het Duitse Beieren heeft een onbekende 160.000 euro achtergelaten voor hulpprojecten in Afrika. Een medewerkster van de kerk had het geld in het gebedshuis in Saal an der Donau afgelopen mei al gevonden.