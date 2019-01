Opmerkelijk 'Overleden' oprichter KLM-blad Holland Herald blijkt toch niet dood 80 x gedeeld Hoewel eind december het bericht dat Jean-Jacques van Belle overleden was in de media verscheen, blijkt de oprichter van het 'in-flightmagazine' Holland Herald van KLM springlevend. Terwijl zijn overlijdensadvertentie al was geplaatst, was hij naar Albanië vertrokken, waar hij nog steeds woont.