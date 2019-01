De bestuurder van een minigraafmachine heeft een ravage aangericht in een nieuw hotel in het Britse Liverpool. Op videobeelden is te zien hoe de man met het voertuig de ingang openbreekt en naar binnen rijdt.

De bouwvakker was volgens Britse media kennelijk woest, omdat hij geen loon had gehad.

Een anonieme collega zegt tegen de lokale krant Liverpool Echo dat de boze bestuurder geen geld had ontvangen voor meerdere dagen werk. Het zou gaan om een bedrag van 600 pond (680 euro).

De autoriteiten hebben dat niet bevestigd, maar in een filmpje van het voorval is te horen dat iemand zegt: "Dit is wat je krijgt als mensen het nalaten om salaris uit te betalen."

Veel mensen sympathiseren met de bouwvakker

Veel mensen blijken te sympathiseren met de actie van de bestuurder. Volgens de Echo wordt via crowdfunding geld opgehaald voor de man. Er is al ruim 700 pond toegezegd via website GoFundMe. Dat geld is ook bedoeld voor de eventuele juridische kosten die de dader tegemoet kan zien.

De politie bevestigt een melding te hebben gehad over de sloopactie in de nieuwe vestiging van hotelketen Travelodge. De bestuurder van de minigraafmachine zou naderhand te voet zijn gevlucht.