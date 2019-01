Eind december verscheen het bericht dat Jean-Jacques van Belle, de oprichter van het 'in-flight magazine' Holland Herald van KLM, was overleden. Maar nu blijkt Van Belle springlevend: terwijl zijn overlijdensadvertentie al was geplaatst, was hij naar Albanië vertrokken, waar hij nog steeds woont.

Van Belle werd 88 jaar oud en was al geruimde tijd ziek, schreef NU.nl in een bericht op 26 december 2018. Maar NRC ontdekte dat dit helemaal niet klopt: Jean-Jacques van Belle leeft en woont in Tirana, Albanië.

Achttien dagen na het verschijnen van zijn overlijdensadvertentie in de NRC en de Telegraaf verschijnt op de Nederlandse ambassade een heer die zich voorstelt als Jean-Jacques van Belle.

Dan blijkt dat de het zelfgekozen einde dat Van Belle voor ogen had, niet door was gegaan. Maar de necrologie, die al was geschreven en betaald door Van Belle, had de media al gehaald. Hij was teleurgesteld en voelde zich moe, zegt hij tegen NRC, en hij had het gevoel dat hij niets meer had om voor te leven. "Geen project, geen doel."

En dus besloot hij uit het leven te stappen. Eerder probeerde hij het al in Zweden, door stevig te drinken en op een bankje buiten in slaap te vallen, in de hoop op bevriezing. Dat mislukte. "„Het was daar de warmste decembermaand in jaren! Van de eeuw! Het regende", zegt Van Belle tegen NRC.

Vorig jaar besloot hij opnieuw dat hij niet verder wilde leven. "Ik nam pillen in waarvan mij was verteld dat ze dodelijk zijn. Maar ik werd gewoon weer wakker.” Daarop vertrok Van Belle naar Albanië, waar NRC hem vond en opzocht. Het is nog niet duidelijk wat Van Belle nu gaat doen: wellicht vertrekt hij naar één van zijn zonen in Mexico.

Wie kampt met problemen en wil praten over zelfdoding, kan terecht bij stichting Zelfmoordpreventie 113, via het telefoonnummer 0900 0113 of www.113.nl.

