Hoewel eind december het bericht dat Jean-Jacques van Belle overleden was in de media verscheen, blijkt de oprichter van het 'in-flightmagazine' Holland Herald van KLM springlevend. Terwijl zijn overlijdensadvertentie al was geplaatst, was hij naar Albanië vertrokken, waar hij nog steeds woont.

Van Belle is 88 jaar oud en was al geruime tijd ziek, schreven meerdere media op 26 december 2018. NRC heeft echter ontdekt dat Van Belle nog leeft en in Tirana woont.

Achttien dagen na het verschijnen van zijn overlijdensadvertentie in NRC en De Telegraaf meldde een man die zich voorstelde als Jean-Jacques van Belle op de Nederlandse ambassade, schetst de krant.

Het blijkt dat het zelfgekozen einde dat Van Belle voor ogen had, niet door was gegaan. Maar de necrologie, die al was geschreven en betaald door Van Belle, had de media al gehaald, zegt hij tegen NRC.

Het is nog niet duidelijk wat Van Belle nu gaat doen; wellicht vertrekt hij naar een van zijn zonen in Mexico.

Wie kampt met problemen en wil praten over zelfdoding, kan terecht bij stichting Zelfmoordpreventie 113, via het telefoonnummer 0900 0113 of www.113.nl.

