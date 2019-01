Het Chrysler Building in New York staat te koop. Het iconische gebouw is al negentig jaar een blikvanger in de skyline van de Amerikaanse stad.

Sinds 2008 is het gebouw eigendom van investeringsfonds Mubadala uit Abu Dhabi en het Amerikaanse vastgoedbedrijf Tishman Speyer. The Wall Street Journal schrijft woensdag dat de partijen een makelaar hebben ingeschakeld om het gebouw te verkopen.

"Het is duidelijk een iconisch gebouw met een enorme reputatiewaarde", zegt een woordvoerder van Mubadala. Het investeringsfonds kocht in 2008 voor 800 miljoen dollar 90 procent van het gebouw. Het is niet bekend wat nu de vraagprijs is.

Het Chrysler Building was bij de afronding van de bouw in 1930 het hoogste gebouw ter wereld, totdat het eveneens New Yorkse Empire State Building ruim een jaar later die titel overnam. Tegenwoordig zijn er in New York vijf gebouwen hoger dan het Chrysler Building.

Het gebouw is bekend van de skyline, maar ook van films als Spider-Man, Armageddon en Independence Day.

Tot 1953 was het gebouw het hoofdkwartier van het automerk Chrysler, vernoemd naar eigenaar Walter Chrysler.

Chrysler Building gezien vanaf het Empire State Building (foto: ANP)