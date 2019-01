Een 28-jarige Bredanaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij een agent probeerde om te kopen om onder een bekeuring uit te komen.

De man kreeg een bekeuring voor een snelheidsovertreding en bood de agent een geldbedrag als hij het bij een waarschuwing zou laten.

Een motoragent zag de man in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.20 uur rijden op de Lovensdijkstraat. Hij reed 115 kilometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur is toegestaan.

De agent hield de man staande, waarna de bestuurder een geldbedrag bood. De bestuurder is aangehouden voor de omkoping. Ook is na de snelheidsovertreding zijn rijbewijs ingevorderd. Na een ademanalyse bleek dat de man ook te veel had gedronken. De bestuurder kreeg daarvoor een boete van 325 euro. De poging tot omkoping wordt later beoordeeld door de officier van justitie.