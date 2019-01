Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Britten stellen 'voedselverspillingstsaar' aan

Het Verenigd Koninkrijk heeft voor het eerst een functionaris aangesteld die speciaal wordt belast met het tegengaan van voedselverspilling. Ondernemer en filantroop Ben Elliot staat al aan het hoofd van een stichting die met voedselbanken werkt. Een van de problemen die hij moet gaan aanpakken is dat zijn land in Europa het laagst scoort wat betreft het percentage herverdeling van voedsel; het doneren van overtollig voedsel aan minima. Jaarlijks verdwijnt in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland zo'n 10 miljoen ton fruit, groente en ander voedsel in de vuilnisbak.

Baby gered uit puin ingestort Russisch gebouw

Zo'n 35 uur nadat een appartementencomplex in de Russische stad Magnitogorsk instortte, haalden reddingswerkers een elf maanden oude baby levend onder het puin vandaan. Het jongetje lag goed ingepakt in zijn wieg, waardoor hij de vrieskou van -20 graden Celsius overleefde. Het jongetje, dat in het ziekenhuis werd herenigd met zijn ouders, liep wel zware verwondingen op - zoals beenbreuken en onderkoelingsverschijnselen - maar is buiten levensgevaar. 37 andere bewoners van het complex overleefden de instorting niet.

Eigenaren zonnepanelen draaiden recordzomer

De zonovergoten zomer van vorig jaar zorgde niet alleen voor mooie tijden op het strand. Ook eigenaren van zonnepanelen hadden er veel baat bij. Hun opbrengsten lagen landelijk 18,9 procent hoger dan in een gemiddeld jaar, meldden onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Voor iemand met tien zonnepanelen betekende dat een extra opbrengst van zo'n 100 euro aan elektriciteit. De regio net onder Nijmegen was een uitschieter, met extra opbrengsten van 25 tot 30 procent. Volgens kenners komt dat doordat daar relatief minder bewolking was dan in de rest van het land.

Enorme kerstboom Amsterdam gaat als speelobject naar olifanten

De grote kerstboom die tot 8 januari op de Dam in Amsterdam staat, zal daarna worden ingezet als speeltje voor de bewoners van ARTIS. Een stuk stam van 6 meter, inclusief takken, gaat naar het olifantenverblijf. De rest van de 21 meter hoge boom zal worden verdeeld over andere dieren, waaronder de netgiraffen, de dwergezels en de kamelen. "Voor de dieren is zo'n boom gedragsverrijking", aldus een woordvoerder van de dierentuin. "Je houdt dieren actief en gezond door ze uit te dagen hun natuurlijke gedrag te vertonen."

Van Gerwen wint wereldkampioenschap darten

Darter Michael van Gerwen is voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen darts geworden. De 29-jarige Brabander maakte in de finale in Londen korte metten met zijn tegenstander, de 28-jarige Engelsman Michael Smith: 7-3. 'Mighty Mike' won eerder in 2014 en 2017. In 2013 verloor hij de eindstrijd van de inmiddels gestopte dartslegende Phil Taylor. Voor Smith was het de eerste keer dat hij in de finale van het WK stond.

Ruimtesonde bestudeert verste object ooit van dichtbij

De Amerikaanse ruimtesonde New Horizons scheerde op de eerste dag van het nieuwe jaar voorbij een planetoïde, precies zoals de bedoeling was. Dat gebeurde op 6,6 miljard kilometer afstand van de aarde. De sonde heeft de rots Ultima Thule van dichtbij op allerlei manieren opgemeten. Nog nooit is een object zo ver weg van dichtbij bestudeerd. De harde schijf van New Horizons zit nu vol gegevens, die in de komende jaren beetje bij beetje worden verstuurd, aldus de missieleiding. Als de sonde blijft werken, wil de vluchtleiding die over een paar jaar weer langs een ruimterots laten vliegen, maar dan nog verder weg.