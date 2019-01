Een containerschip heeft in de nacht van dinsdag op woendag tientallen containers verloren bij het Duitse Waddeneiland Borkum. Zeven daarvan zijn woensdagochtend door de stroming en wind aangespoeld op Vlieland en Terschelling.

Het schip MSC ZOE, dat richting Duitsland vaart, verloor de containers door slechte weersomstandigheden, zegt een woordvoerder van de Kustwacht. Hij schat dat de kans groot is dat meer containers in Nederland zullen aanspoelen.

Hoeveel containers in zee zijn terechtgekomen, is nog niet bekend. Mogelijk zijn het er dertig. De bemanning van het schip, dat onder een Panamese vlag vaart, onderzoekt nog welke en hoeveel containers zijn verloren. Deze klus wordt volgens de zegsman bemoeilijkt door de harde wind.

Drie containers, waarvan niet duidelijk is of die al zijn aangespoeld, zitten vol met vaten met daarin organisch peroxide. De Kustwacht waarschuwt dat vinders hier niet aan moeten zitten en direct de hulpdiensten moeten alarmeren.

In de aangespoelde containers zitten onder meer auto-onderdelen, speelgoed en meubilair. Volgens de Leeuwarder Courant gaat het ook om televisies. Een onbekend aantal containers is door de val beschadigd geraakt. De inhoud daarvan is aangespoeld op Vlieland en Terschelling.

Containers tussen Ameland en Schiermonnikoog

De Kustwacht vliegt met een vliegtuig boven Vlieland en Terschelling om de gevallen containers te lokaliseren. Inmiddels zijn de locaties van achttien containers bekend. Elf daarvan drijven tussen Ameland en Schiermonnikoog.

Schepen in de buurt van de Waddeneilanden ontvangen waarschuwingen over de containers in het water.

De MSC ZOE werd in 2015 in gebruik genomen. Toen was het vaartuig met 19.224 TEU het grootste containerschip ter wereld. TEU is een aanduiding voor de afmetingen van containers.​

