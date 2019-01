Tijdens het uitstrooien van as op de Noordzee zijn drie Duitse urnen van een schip gevallen. De urnen zijn in de afgelopen dagen aangespoeld op de Nederlandse kust.

De urnen zijn afkomstig van een schip van rederij Trip, bevestigt Silvia Roos van de rederij uit Scheveningen na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitstrooien van as op zee. "De doos met urnen wordt vlak voor het verstrooien altijd op de reling van het schip gezet. Daar is de doos nat geworden en gescheurd, waarna drie urnen in zee vielen", zegt Roos. "De bemanning heeft nog wel geprobeerd de urnen uit het water te halen, maar dat is niet gelukt."

De bemanning heeft vervolgens niet bij de directie van de rederij gemeld dat de urnen overboord waren geslagen. "Dat rekenen we ze zwaar aan", stelt Roos. "We beraden ons nog op maatregelen."

Op de stranden van Katwijk en Noordwijk spoelden de urnen aan. Daar werden ze gevonden door voorbijgangers. In eerste instantie was het een raadsel waar de Duitse urnen vandaan kwamen, maar dat is nu dus opgehelderd.

Rederij Trip doet veel verstrooiingen voor Duitse nabestaanden. In Duitsland mag de as van een overledene niet naar huis worden meegenomen.

"Daarnaast is het in Duitsland verplicht om as bij te zetten in een zee-urn en mag die niet zelf verstrooid worden. Daarom komen Duitsers naar Nederland, waar het verstrooien op zee wel mag", aldus Roos.