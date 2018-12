De Royal Mail in Groot-Brittannië heeft een postzegel teruggehaald die speciaal voor de herdenking van D-Day was gemaakt.

Dat gebeurde nadat het Britse postbedrijf erop was gewezen dat op de afbeelding geen geallieerde militairen die in Normandië aan land gingen te zien waren. Op de zegel werden Amerikaanse troepen getoond die op 17 mei 1944 aan land gingen in het toenmalige Nederlands-Nieuw-Guinea.

De invasie van de geallieerden in Normandië was pas op 6 juni 1944. Mensen die de fout hadden gezien, noemden die "beschamend", aldus de BBC.

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de geallieerden aan wal gingen in het noorden van Frankrijk. De Royal Mail had aangekondigd D-Day komend jaar te herdenken met de uitgifte van elf speciale postzegels.

Het is niet bekend of het postbedrijf een vervangende postzegel maakt voor het exemplaar dat is teruggetrokken.