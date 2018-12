Opmerkelijk Kersttradities wereldwijd: Van kakkende boomstam tot paardenschedel 42 x gedeeld Kerstmis is bij uitstek het feest van tradities. In Nederland gaan christenen naar de kerk, halen de meeste mensen een kerstboom in huis en verschijnt bij veel families het gourmetstel op tafel. In het buitenland doen ze dat heel anders. Zo kennen Catalanen de poepende boomstam, maken Zweden bokken van stro en houdt men in Wales optochten met paardenschedels.