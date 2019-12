Kerstmis is bij uitstek het feest van tradities. In Nederland gaan christenen naar de kerk, halen de meeste mensen een kerstboom in huis en verschijnt bij veel families het gourmetstel op tafel. In het buitenland doen ze dat heel anders. Zo kennen Catalanen de poepende boomstam, maken Zweden bokken van stro en houdt men in Wales optochten met paardenschedels.

NU.nl heeft tien opvallende kerstgebruiken van over heel de wereld op een rij gezet.

1. Catalonië - Het feest van de poepende boomstronk

In de Spaanse deelstaat Catalonië viert men Tió de Nadal, het feest van de poepende boomstronk, afkomstig uit de Catalaanse mythologie. Vanaf 8 december geven kinderen de boomstam elke dag 'te eten'. Ook geven zij Tió een vrolijk gezicht, pootjes en een rode deken tegen de kou. Wanneer Kerstmis aanbreekt zetten Catalanen het uiteinde van de stam in de haard en vragen ze hem om te 'poepen'. Om hem een handje te helpen, slaan ze de stronk met stokken en zingen ze het lied Poep maar Tió. De boomstronk 'poept' dan snoepgoed en kleine cadeaus uit.

(Foto: Getty Images)

2. Noorwegen - Rondslingerende bezems de kast in

Op kerstavond verstoppen veel Noren hun bezems voordat ze gaan slapen. Ze doen dit om te voorkomen dat heksen, die tijdens Kerst zogenaamd de straat op gaan, de stelen komen stelen en ermee wegvliegen. De traditie gaat terug naar de tijd dat men nog in heksen en kwade geesten geloofde. Ook dweilen gaan in Noorwegen uit voorzorg de kast in.

3. Japan - Even snel langs de KFC

Op Eerste Kerstdag zetten Japanners het liefst een grote emmer kip van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken op tafel. In Japan is slechts 1 procent van de bevolking christen en is Kerstmis bovendien geen nationale feestdag. Een Japanse ondernemer zag in 1970 bij de opening van een nieuw KFC-restaurant zijn kans schoon om de kersttraditie in het leven te roepen. In 2017 aten naar schatting 3,6 miljoen Japanners, ongeveer 3 procent van de bevolking, van KFC tijdens de kerstdagen.

(Foto: Getty Images)

4. Tsjechië - Het gooien van de schoen

In Tsjechië kennen ze een bijzondere manier om erachter te komen of een vrouw spoedig zal trouwen of niet. Volgens goed Tsjechisch gebruik is het de bedoeling dat een ongetrouwde dame tijdens Kerstmis een schoen over haar schouder werpt en richting een deur gooit. Landt de schoen met de punt naar de deur, dan zal zij binnen een jaar in het huwelijk treden. Gebeurt dit niet, dan zal de vrouw in kwestie nog een jaar langer moeten wachten. De traditie komt ook in omliggende landen voor.

5. Zweden - Een gigantische bok van stro

De maand december is in Zweden onlosmakelijk verbonden met de Joelbok, een grote bok van stro, afkomstig uit de Scandinavische mythologie. Door het hele land zijn rond de feestdagen bouwwerken in de vorm van een geit te zien, maar ze zijn ook in kleinere varianten te vinden. Beroemd is de 13 meter hoge joelbok, die sinds 1966 elk jaar verschijnt in de Zweedse plaats Gävle. De strobok wordt in het eerste weekend van de advent neergezet en traditioneel op Oudjaarsavond in brand gestoken. Meestal is de bok al eerder de klos, omdat vandalen het bouwwerk vaak vernielen, in brand steken of zelfs stelen.

(Foto: Reuters)

6. IJsland - Trollen en katten die kinderen opeten

Onderdeel van de IJslandse folklore is het kerstverhaal over de dertien Joelmannen of kerstjongens. Volgens het verhaal zijn het een soort trollen die constant streken uithalen. Ze zouden de bevolking regelmatig lastigvallen en bestelen. Er is ook een moederfiguur die Gryla heet. Rond Kerstmis komt zij uit de bergen om stoute kinderen op te eten. Ook kennen de IJslanders de kerstmiskat Jólakötturinn, een groot zwart dier dat luie kinderen komt verorberen. Tegenwoordig zien de Joelmannen er niet meer zo angstaanjagend uit en lijken ze meer op de kerstman. Kinderen zetten hun schoen voor cadeaus. Stoute kinderen vinden hierin een aardappel.

7. Portugal - Het Feest der Jongemannen

In de streek rond Braganca en in Porto, in het noorden van Portugal, vieren ze Festa dos Rapazes, het Feest der Jongemannen. Het feest vindt plaats tijdens Kerstmis, maar wordt in sommige dorpen ook de weken daarna nog gevierd. Ongetrouwde jongemannen dragen op deze dag maskers en kleurrijke pakken, gebaseerd op de duivel. Er wordt muziek gemaakt, gecollecteerd en de mannen doen mee aan krachtproeven. Ze mogen vooraan staan in de kerk.

(Foto: Porto Convention & Visitors Bureau)

8. Denemarken - De amandel in de pudding

Veel Denen eten gebraden eend, gans of varkensvlees op kerstavond. Het toetje is traditioneel ris à l'amande, een rijstpudding met slagroom, vanille en amandelen overgoten met een warme kersensaus. In de pudding zit een gepelde amandel verstopt. Wie de noot vindt, krijgt een cadeautje.

9. Wales - Een optocht van paardenschedels

In Wales trekken in sommige dorpen witte figuren met paardenschedels door de straten tijdens de kerstdagen. Een uitverkoren persoon gaat bij dit folkloristische gebruik gehuld onder een wit kleed, waaruit een witte paardenschedel steekt. Het paard wordt altijd vergezeld door een groepje mensen. Zo trekt de optocht van deur tot deur. Er worden speciale liederen gezongen en de dorpelingen trakteren het 'dier' op eten en drinken, omdat dit volgens de traditie geluk brengt. Het ritueel stamt uit 1800. Het is niet geheel duidelijk waar het feest op gebaseerd is.

(Foto: Getty Images)

10. Mexico - Kunstwerken van radijs

Mexicanen in het stadje Oaxaca, in het zuiden van het land, vieren in de kerstnacht vooral Noche de los Rabanos, Nacht van de Radijs. Ongeveer honderd deelnemers proberen de mooiste uitsnede te maken in een reuzenradijs. De radijzen zijn hiervoor speciaal geteeld. De kunstwerken worden overal in de stad tentoongesteld en de winnaar ontvangt een prijs. De traditie stamt uit de negentiende eeuw. De oorsprong van het feest ligt waarschijnlijk bij lokale boeren, die aandacht wilden voor hun product.

(Foto: Reuters)