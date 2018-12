Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Vlaams parlement verbiedt roken in auto met kinderen

Het parlement van Vlaanderen heeft een verbod op roken in een auto in het bijzijn van kinderen goedgekeurd. Wie toch opsteekt terwijl er kinderen tot zestien jaar in het voertuig zitten, riskeert een boete van 1.000 euro. Het verbod geldt ook voor elektronische sigaretten.

Onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gingen Vlaanderen voor. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat er geen plannen zijn voor een Nederlandse versie: het zou te moeilijk zijn om te controleren op naleving.

'Emancipatie Nederlandse vrouwen gaat goed'

Meer vrouwen werken en ze maken gemiddeld meer uren, waardoor ook meer vrouwen economisch zelfstandig zijn, meldden het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook zijn vrouwen nu gemiddeld hoger opgeleid dan mannen.

Het gaat sinds 2015 goed met de emancipatie van vrouwen in Nederland, aldus SCP en CBS. Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven is iets kleiner geworden; wanneer gecorrigeerd wordt voor persoons- en baankenmerken is dat 7 procent.

Zeldzame witte orang-oetan vrijgelaten op Borneo

De vermoedelijk enige witte orang-oetan ter wereld wordt dinsdag vrijgelaten tussen haar soortgenoten in een nationaal park op het Indonesische deel van het eiland Borneo. Volgens haar verzorgers heeft Alba, die ongeveer zes jaar oud is, laten zien dat ze klaar is om in het wild te leven tussen andere orang-oetans.

Zo heeft ze consistent getoond dat ze goed kan klimmen. "Ze beweegt met gemak tussen de takken door", aldus de organisaties die Alba hebben opgevangen. Het dier werd vorige jaar bij toeval ontdekt in een afgelegen dorp.

'Reizigers pakken vaker trein door klimaatdiscussie'

Nederlandse reizigers pakken vaker de trein voor internationale reizen, schrijft Trouw dinsdag op basis van informatie van de NS en Treinreiswinkel. De organisaties stellen dat dit een gevolg is van de discussie over de vervuiling van de luchtvaart.

Het afgelopen jaar zag de NS het aantal reizigers naar Berlijn met 9 procent toenemen en het aantal reizigers naar Brussel met 12 procent. Een woordvoerder zegt tegen de krant dat de discussie over de CO2-uitstoot van vliegtuigen voor de groei heeft gezorgd en wijst naar de verbinding tussen Amsterdam en Berlijn

Werkloosheid in Nederland op laagste niveau sinds crisis

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald. Ook is het aandeel voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008, meldt CBS.

In de elfde maand van het jaar waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent, aldus het CBS.

Europese Unie verbiedt plastic wegwerpartikelen

Er komt een verbod in de Europese Unie op plastic wegwerpartikelen als rietjes, bestek en borden. Onderhandelaars van de lidstaten zijn het daar woensdagochtend vroeg over eens geworden.

Het gaat om tien producten die het meest als zwerfvuil terecht komen op de stranden en in zee. Ook drank- en voedselverpakkingen van piepschuim, roer- en wattenstaafjes, ballonstokjes en zakjes van dun plastic vallen onder het verbod.

Pensioenfondsen gaan voortaan alleen maar duurzaam beleggen

Ongeveer zeventig Nederlandse pensioenfondsen hebben donderdag een convenant getekend over duurzaam beleggen. Ze beloven daarin via hun beleggingsbeleid extra aandacht aan mensenrechten en milieu te besteden en bij dit proces samen te werken met maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid.

Dat de pensioenfondsen nu ook hun handtekening zetten is erg belangrijk. Samen zijn de fondsen goed voor zo'n 1.150 miljard euro aan beheerd vermogen. Dat geld is wereldwijd in tal van bedrijven belegd, waardoor de fondsen veel invloed hebben.

Rotterdamse (19) die in Egypte kind kreeg met kerst thuis

De Rotterdamse vrouw die in augustus tijdens een vakantie in Egypte onverwachts een kind kreeg, is op weg naar huis. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de nu negentienjarige vrouw en haar zoon in het vliegtuig zitten en noemt de komst van moeder en kind "een kerstcadeau voor de familie".

Aanvankelijk mochten de vrouw en haar zoon Egypte niet verlaten, omdat de vader van de baby niet bekend is. Die naam is nodig voor het regelen van een geboorteakte. Dat document is vervolgens weer nodig voor een uitreisvisum. De vader zou zich uiteindelijk toch hebben gemeld.

