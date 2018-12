Opmerkelijk Politie New York verrast Brits stel op sociale media met vondst verlovingsring 17 x gedeeld Een Britse man en vrouw die een verlovingsring zijn verloren op Times Square in New York kunnen deze binnenkort weer terugkrijgen. Toen de man zijn vriendin afgelopen zaterdag ten huwelijk vroeg, liet hij de ring per ongeluk vallen in een rooster van de metro.