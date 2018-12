Een Britse man en vrouw die een verlovingsring zijn verloren op Times Square in New York kunnen deze binnenkort weer terugkrijgen. Toen de man zijn vriendin afgelopen zaterdag ten huwelijk vroeg, liet hij de ring per ongeluk vallen in een rooster van de metro.

Het lukte de politie in eerste instantie niet om de ring terug te vinden. Het stel besloot weg te gaan, maar de agenten lieten het er niet bij zitten en wisten de ring alsnog uit het rooster halen. Vervolgens kwamen ze erachter dat ze geen gegevens hadden van het stel.

Daarop deed NYPD, het korps van New York, een oproep op Twitter om in contact te komen met de man en vrouw. Die oproep werd ruim twintigduizend keer gedeeld via Twitter en het filmpje van de oproep werd 3,8 miljoen keer bekeken.

Met resultaat, want de New Yorkse politie meldde zondag rond 14.00 uur lokale tijd dat John en Daniella gevonden waren in het Verenigd Koninkrijk. De Britse man en vrouw bleken na hun toeristische bezoek aan New York weer terug te zijn in hun eigen land. "Het nu weer gelukkige stel is weer terug in hun eigen land. We gaan regelen dat de ring bij hen terugkomt."

Als bewijs deelde de politie een foto van het paar met een wijntje en biertje in de hand. Het bijschrift luidt: "Thank you, Twitter. Case closed."

