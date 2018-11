Een tienguldenstuk met een fout is voor 22.140 euro verkocht op een veiling. Op de munt is per ongeluk 6 september 1973 geslagen, terwijl er 4 september 1973 had moeten staan.

Veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein heeft de verkoop van het zilveren tientje woensdag bekendgemaakt.

Het tienguldenstuk is uniek en het enige bekende exemplaar op de vrije markt, waardoor de waarde zo groot is. De foute datum werd op tijd gecorrigeerd voor de massale productie van de munt.

Het tientje werd gemaakt ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de regering van koningin Juliana. Hierbij werd de datum 4 september 1948 aangehouden, omdat dat de dag was waarop koningin Wilhelmina abdiceerde. Twee dagen later vond de beëdiging en feestelijke inhuldiging van Juliana plaats.

In binnen- en buitenland was er grote belangstelling voor de veiling van het exemplaar. Uiteindelijk was het een anonieme koper uit Nederland die de munt kocht.