Een wijkagent in Hengelo heeft een 'lok-bh' gebruikt om een ondergoeddief te arresteren, heeft de politie in de Twentse stad vrijdag bekendgemaakt via sociale media.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat de politie 'lokondergoed' heeft ingezet.

Wijkagent Tom Hamhuis kreeg afgelopen augustus een melding van een vrouw die zei dat haar lingerie van de waslijn was verdwenen, lichtte een woordvoerder toe in gesprek met RTV Oost. In eerste instantie werd gedacht aan een grap, maar enkele dagen later legde iemand een bos bloemen neer bij de voordeur van de vrouw.

De politie hing camera's op, die in september vastlegden hoe iemand opnieuw lingerie van de waslijn stal. Die persoon was echter onherkenbaar op de beelden.

Wijkagent Hamhuis dacht aan de lokfietsen die door de politie worden ingezet om fietsdieven te vangen. Hij bracht een zendertje aan in een bh en hing die aan de lijn. Toen de dief weer toesloeg, kon hij worden aangehouden.

Na de arrestatie werd vrouwenondergoed van andere vrouwen bij de man gevonden. De politie roept andere gedupeerde vrouwen op om zich te melden.