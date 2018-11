Een agent uit Zaanstad heeft tijdens zijn vakantie in Florida de plaatselijke politie geholpen met het opsporen van een grote drugsbende.

De Zaanse agent kwam op zijn vakantiebestemming de drugs via een daar gekochte simkaart op het spoor, zo meldt de politie Zaanstreek op Facebook.

Toen hij de kaart in zijn telefoon deed, ontving hij foto's en filmpjes van een grote hoeveelheid henneptoppen. Ook kreeg hij een bericht met de tekst: "Nick, good price for you!" (Nick, goede prijs voor jou!).

De agent bleek het telefoonnummer van een lokale dealer te hebben overgenomen en waarschuwde zijn plaatselijke collega's, die "zeer gelukkig waren" met de informatie. Aan de hand van het nummer hoopt de politie de drugsbende op te sporen en te arresteren.

De verkoop van wiet voor medicinale doeleinden is in Florida toegestaan, maar het verhandelen voor recreatieve doeleinden is nog altijd illegaal.