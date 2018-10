Een Canadese moeder is na 31 jaar herenigd met haar zoon, schrijft BBC News maandag. De jongen werd in 1987 ontvoerd door zijn vader.

Op tweejarige leeftijd werd Jermaine Allan Mann tijdens een gepland bezoek door zijn vader meegenomen. Zowel de politie in Canada als in de VS probeerde jarenlang te achterhalen waar de twee zich bevonden.

Ze bleken uiteindelijk al die tijd in de VS te hebben gewoond, meldt BBC News. De jongen werd voorgehouden dat zijn moeder was overleden toen hij een baby was. Vorige week werd de 66-jarige vader gearresteerd, omdat hij valse papieren had.

Afgelopen weekend vloog de moeder naar de VS om haar zoon te ontmoeten. "Wat ik nu voel, is niet in woorden uit te drukken. 'Je zoon leeft, we hebben hem gevonden', zeiden ze tegen me. Ik wist niet wat ik hoorde", vertelde ze maandag tijdens een persconferentie.

