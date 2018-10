Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Jongeren drinken minder vroeg en minder veel

Jongeren zijn in de laatste tien jaar later gaan drinken en consumeren bovendien minder alcohol. De leeftijdsgrens van achttien jaar heeft daarbij duidelijk een rol gespeeld. Dat melden verschillende instellingen, zoals het Trimbos-instituut en verslavingsinstituut Jellinek.

Het aantal dertienjarigen dat ervaring heeft met alcohol is gedaald van 70 procent naar 27 procent. In 2013 had bijna 47 procent van de vijftienjarigen voor het eerst gedronken. Nu is dat 40 procent. Van de zestienjarigen heeft 50 procent de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat cijfer is al vijf jaar stabiel en lijkt de bodem van de daling van het alcoholgebruik onder jongeren aan te geven, aldus deskundigen.

Kat die in koeriersbusje sprong herenigd met baasje

Een kat uit het Noord-Brabantse Asten, die ongemerkt in een koeriersbusje stapte, is na een dolle rit herenigd met zijn eigenaar. De koerier ontdekte pas 50 kilometer verderop in Sint-Oedenrode dat hij een stiekeme lifter had. Omdat de man een lange rit had gereden, was in eerste instantie niet duidelijk waar de kat in de bus was gesprongen.

De koerier droeg het dier over aan een plaatselijke dierenartsenpraktijk, die ontdekte dat het dier niet gechipt was. Via een oproepje konden eigenaar en kat alsnog worden herenigd. De koerier beloofde het katje zelf terug naar huis te brengen en zo kwam uiteindelijk alles op zijn pootjes terecht.

Friese Strontweek en fierljeppen krijgen erkenning

Een plek op de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland geldt als de eerste stap naar de internationale erkenning van cultureel erfgoed. De Friese Strontweek en de oude Friese sport fierljeppen staan sinds afgelopen week op die lijst.

De Strontweek is een jaarlijks evenement in Workum, dat bestaat uit twee zeilwedstrijden, visserijdagen en een muziekfestival. De feestweek is vernoemd naar het vervoeren van kunstmest over water vanuit Friesland naar de Bollenstreek in Zuid-Holland.

Bij fierljeppen probeert een atleet met een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. De sport is meer dan duizend jaar oud.

Homopinguïns broeden samen ei uit

Een homoseksueel pinguïnkoppel heeft een ei uitgebroed in een aquarium in Sydney. De 'pleegouders' kregen het ei toevertrouwd, nadat zij eerder met een nep-ei hadden aangetoond klaar te zijn voor het ouderschap.

Het jong van de mannetjes Magic en Sphen weegt 90 gram en heeft nog geen naam gekregen. Ook het geslacht is nog niet bekendgemaakt.

Magic en Sphen deden ongeveer 36 dagen over het uitbroeden van het ei. "Het jong blijft nu de eerste vijf tot zes weken bij zijn vaders", leggen medewerkers van het Australische aquarium uit. De vaders zullen hun jong tot wel tien keer per dag eten geven.

Naomi van As en Sven Kramer krijgen dochter

Schaatser Sven Kramer en zijn vriendin Naomi van As zijn voor de eerste keer ouders geworden. Ze hebben hun dochter Kae Robin genoemd. Ex-hockeyster Van As (35) beviel afgelopen zondag. Woensdag deelde zij het heugelijke nieuws op sociale media.

Het koppel maakte eind april bekend een kindje te verwachten. Een jaar eerder vertelde Van As dat het stoppen met hockeyen te maken had met de kinderwens van het stel. De topsportloopbaan van Kramer (32) is nog niet voorbij. De twee hebben sinds 2007 een relatie.

Nederlandse wegen in mondiale top drie

Nederlandse wegen zijn de op twee na beste ter wereld, achter Singapore en Zwitserland. Dat blijkt uit een index van het World Economic Forum.

Helaas geen reden voor een totale jubelstemming, want op het gebied van bereikbaarheid scoort Nederland vrij laag met de 24e plek. Dat komt door de vele auto's en files in een relatief klein land, zeggen experts. In de VS kom je het gemakkelijkst van stad naar stad, terwijl Mauritaniërs daar de meeste tijd aan kwijt zijn. Wat betreft de kwaliteit van de wegen behaalt Haïti wereldwijd de laagste score.

Martens maakt mooiste doelpunt

Lieke Martens is in de prijzen gevallen in Spanje. De aanvaller van FC Barcelona maakte het mooiste doelpunt van het afgelopen seizoen in de Spaanse competitie voor vrouwen.

Martens kreeg de prijs voor een treffer tegen Athletic Bilbao. Ze schoot de bal van de rand van het strafschopgebied fraai in de kruising. De verkiezing werd georganiseerd door sportkrant MARCA.

In 2017 werd Martens nog verkozen tot de beste voetbalster van de wereld. Dit jaar zat de linksbuiten van Oranje niet bij de beste tien speelsters in de verkiezing van FIFA's Best en ging de prijs naar de Braziliaanse Marta.

Oudste intacte scheepswrak ter wereld gevonden

Britse archeologen hebben op de bodem van de Zwarte Zee een intact Grieks scheepswrak van rond de vierde eeuw voor Christus gevonden. Het 23 meter lange schip is het oudste intacte scheepswrak ter wereld.

Het wrak is gekanteld en heeft nog een mast, roeibanken en roeren. Dat het zo goed bewaard is gebleven, is mede te danken aan het lage zuurstofgehalte van de Zwarte Zee. Waarschijnlijk is het schip afkomstig uit een van de Griekse koloniën die in de oudheid in de streek lagen. Omdat de binnenkant met slib is bedekt, is nog niet duidelijk of het vaartuig een lading vervoerde toen het tot zinken kwam.