Een koper van een lot in de Amerikaanse staat South Carolina heeft een van de grootste jackpots ooit gewonnen. De prijs heeft een maximale waarde van ruim 1,5 miljard dollar (omgerekend 1,3 miljard euro).

De winnaar kan het bedrag in dertig jaar laten uitbetalen of in één keer omgerekend ruim 790 miljoen euro op zijn rekening laten bijschrijven.

Deelnemers moeten bij het kopen van een Mega Millions-lot zes getallen in de juiste volgorde invullen. Het winnende lot werd dinsdagavond bekendgemaakt, maar het was onduidelijk hoeveel kopers er waren. Later werd duidelijk dat maar één winnend lot was verkocht.

Eerder spraken medewerkers van de Mega Millions-loterij van een recordbedrag, maar dat bleek achteraf een voorspelling te zijn. Zij hadden verwacht dat de jackpot door de kaartverkoop naar 1,6 miljard dollar zou stijgen.

De Mega Millions-loterij, waar in bijna alle Amerikaanse staten loten voor gekocht kunnen worden, had al sinds juli geen winnaar opgeleverd. Daardoor is het bedrag meerdere keren gestegen.

