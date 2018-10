Britse archeologen hebben op de bodem van de Zwarte Zee een intact Grieks scheepswrak gevonden van rond de vierde eeuw voor Christus. Het is daarmee het oudste intacte scheepswrak ter wereld.

Het 23 meter lange schip ligt op zijn kant en heeft nog een mast, roeibanken en roeren. De binnenkant van het schip is met slib bedekt, waardoor onduidelijk is of het schip een lading vervoerde.

"We hebben heel weinig stukjes schip uit die periode en niets soortgelijks uit de Griekse wereld", zegt hoogleraar archeologie Jon Adams in The Times. Door het lage zuurstofgehalte van de Zwarte Zee blijven houten wrakken er relatief goed bewaard.

Adams leidt het Black Sea Maritime Archeological Project. Bij dit project wordt in de Zwarte Zee met een onbemande onderzeeër naar scheepswrakken gezocht.

Het schip is op zo'n 75 kilometer van de Bulgaarse kust gevonden en kwam volgens Adams waarschijnlijk uit een van de Griekse koloniën die daar in de oudheid waren. "Oude zeevaarders bleven niet nabij de kust door angstig van haven naar haven te varen, maar zeilden het ruime sop", aldus Adams.

Bijzonder is dat het schip er precies zo uitziet als op antieke vazen. "Nu hebben we archeologisch bewijs dat een schip tot in detail laat zien", stelt de hoogleraar.