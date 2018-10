Een hoogzwangere vrouw is maandagavond in een restaurant in Leiden bevallen van een meisje.

De vrouw liep rond 17.00 uur het restaurant binnen. Vlak daarna bleek dat ze moest bevallen.

Er werden gelijk meerdere hulpdiensten opgeroepen om de bevalling in goede banen te leiden. De politie, een ambulance en de traumahelikopter arriveerden even later.

Het medisch personeel was uiteindelijk op tijd om de vrouw te assisteren bij de bevalling. Ook de brandweer moest te hulp schieten, omdat het restaurant alleen bereikbaar is via een kleine trap. De vrouw en het pasgeboren meisje moesten uit de kelder omhoog worden getild.

Moeder en dochter zijn vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje heeft de naam Chloë gekregen.