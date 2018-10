De Amerikaanse luchtmacht ligt onder vuur vanwege de aanschaf van bekers voor 1.280 dollar per stuk. De speciale bekers kunnen vloeistoffen opwarmen. Een senator vindt dat met de aanschaf belastinggeld wordt verspild.

De koppen zijn aangeschaft door de Travis Air Force Base in de baai van San Francisco. De Republikeinse senator Chuck Grassley zet vraagtekens bij de aanschaf van de bekers. Ook vindt hij het vreemd dat de kosten van de bekers in 2016 opeens verdubbeld zijn. Ze kostten in 2016 nog 693 dollar per stuk.

Grassley schreef vorige maand een brief naar minister Heather Wilson (Defensie) waarin hij opheldering vroeg over de naar zijn mening te prijzige bekers, melden Amerikaanse media.

Ook zou de kwaliteit van de bekers te wensen overlaten. Zodra de kop valt, breekt het oortje. Daarom moeten de bekers regelmatig worden vervangen. Grassley eiste in zijn brief onderzoek naar goedkopere manieren om de bekers te vervangen.

Luchtmacht erkent dat er fouten zijn gemaakt

Wilson antwoordde deze week in een brief aan de senator dat zij de zorgen van Grassley over de kosten van de bekers deelt. Recent werd duidelijk dat het ook mogelijk is om met een 3D-printer nieuwe oortjes te maken. Deze kosten slechts 50 cent per stuk.

Ze heeft beloofd dat er geen nieuwe bekers van meer dan 1.200 dollar meer zullen worden aangeschaft.

Senator deed eerder onderzoek naar de dure wc-deksels

In totaal heeft de luchtmacht de afgelopen twee jaar 326.785 dollar uitgegeven aan in totaal 391 bekers. De plotselinge prijsstijging is volgens de minister veroorzaakt door de stijgende prijs van de grondstoffen waar de bekers van gemaakt worden.

Het is niet het eerste onderzoek dat Grassley naar verkwisting binnen Defensie heeft ingesteld. Eerder stelde hij de aanschaf van te dure wc-deksels door de luchtmacht aan de kaak. Deze deksels kostten 10.000 dollar per stuk, terwijl zij door een 3D-printer voor 300 dollar per stuk konden worden gemaakt.