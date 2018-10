Een Amerikaanse fotograaf is dringend op zoek naar het koppel van wie hij het huwelijksaanzoek bij toeval vastlegde.

Freelance fotograaf Matthew Dippel was begin oktober foto's aan het maken bij Taft Point in het Yosemite National Park in Californië, toen hij een stelletje zijn beeld in zag schuiven. Op het moment dat de man op één knie ging, besloot de Amerikaan af te drukken.

"Dat plekje is heel populair onder romantische koppels. Er waren minstens vier pasgetrouwde stelletjes die daar hun trouwfoto's aan het maken waren", aldus Dippel tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. "Er werd daarna veel geknuffeld en gekust, dus ik neem aan dat ze 'ja' heeft gezegd."

Dippel spoedde zich naar de betreffende plek om het zojuist verloofde koppel de foto te laten zien, maar toen hij aankwam, waren ze nergens te bekennen. "Ik ben daar in twee minuten naartoe gerend en heb aan wel twintig mensen gevraagd of ze wisten waar het koppel naartoe was gegaan, maar niemand kon het me vertellen."

Verloofden hebben zich nog niet gemeld na oproep

Daarop besloot Dippel de hulp van het internet in te schakelen. "Help me, ik weet niet wie dit zijn, maar hopelijk kan ik ze op deze manier vinden", zo schreef de fotograaf bij zijn plaatje op Twitter. Tot op heden is de foto al ruim 125.000 keer gedeeld, maar heeft het duo zich nog niet gemeld.

Als Dippel de verloofden kan vinden, krijgen ze een groot exemplaar van de foto. "Ik wil ze gewoon vinden en hen de foto geven, omdat het een cool plaatje is en het zo'n speciaal moment voor hen was."