Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Automobilisten verrichten heldendaad op snelweg

Automobilisten hebben door kordaat ingrijpen mogelijk een ernstig ongeval weten te voorkomen op de snelweg bij Amsterdam. Een man raakte op de A5 van Amsterdam naar Schiphol onwel achter het stuur. Andere weggebruikers brachten zijn auto tot stilstand met behulp van hun voertuigen.

De bestuurder reed volgens de politie eerst tegen een bus en daarna raakte hij met zijn auto de linker en rechter vangrail. Enkele automobilisten, die dat zagen gebeuren, gingen voor hem rijden. Door opzettelijk tegen de auto van de man aan te rijden, lieten ze de wagen snelheid minderen en konden ze erger voorkomen.

De onwel geworden man maakt het inmiddels weer goed. Volgens de politie hebben de weggebruikers die te hulp schoten een heldendaad verricht.

Zeldzame Socorroduiven geboren in Burgers' Zoo

Bij Burgers' Zoo zijn twee jonge Socorroduiven uit het ei gekropen. Bijzonder, want deze vogels zijn in het wild uitgestorven.

De Socorroduiven komen van het Mexicaanse eiland Socorro, dat slechts 132 vierkante kilometer groot is. Dat is ongeveer een derde van Texel.

Wereldwijd werden speciale fokprogramma's opgezet om de duif te redden, onder meer bij Burgers' Zoo in Arnhem. Het plan is om de duiven op termijn weer in het wild los te laten op Socorro.

Baby op komst voor Meghan Markle en prins Harry

Meghan Markle (37) en prins Harry (34) verwachten hun eerste kind. De voormalig actrice is nu ruim twaalf weken zwanger.

De hertog en hertogin van Sussex verwachten in de lente van 2019 voor het eerst ouders te worden. "Het paar is blij met alle steun die ze hebben mogen ontvangen sinds de bruiloft in mei en is verheugd dit blije nieuws te mogen delen met het publiek", schrijft Kensington Palace bij de bekendmaking op Twitter.

Markle en Harry trouwden in mei 2018, nadat ze in juni 2016 een relatie kregen. Sinds de bruiloft gaan er constant geruchten de ronde dat het stel een kind zou krijgen.

Eerste Nederlander ontvangt genderneutraal paspoort

De 57-jarige Leonne Zeegers uit Breda is de eerste persoon in Nederland die een paspoort zonder geslachtsaanduiding heeft ontvangen. In het persoonsbewijs staat bij het geslacht een 'X'.

Zeegers, die zich als interseksepersoon man noch vrouw voelt, spande een rechtszaak aan voor een genderneutraal paspoort. De rechter gaf de vijftiger afgelopen mei gelijk en daarom hoeft Zeegers niet langer als vrouw geregistreerd te staan.

Belangenorganisaties van lhbt'ers zijn verheugd. "Dit is een persoonlijke overwinning voor Leonne", aldus de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland.

Bijzondere vinvis gespot bij IJmuiden

Voor de kust van IJmuiden is een gewone vinvis gezien. Wederom bijzonder, want het is pas de tweede keer deze eeuw dat een levende vinvis in de Noordzee is gespot.

Het beest zwom op 23 kilometer afstand van de kust. Medewerkers van energiebedrijf Eneco filmden het dier zwemmend in zee.

Het is zeer zeldzaam dat de gewone vinvis zich in Nederlandse wateren vertoont. De laatste keer dat er een levend exemplaar te zien was, stamt uit 2001. Dode vinvissen komen wel vaker voor. De stroming sleurt ze mee na bijvoorbeeld aanvaringen met containerschepen.

New York beleeft historisch weekend zonder schietincidenten

New York bleef het afgelopen weekend voor het eerst in 25 jaar zonder schietincidenten. Het laatste weekend dat in New York zonder schietincidenten verliep was in 1993, meldt de New York Daily News.

De reeks van drie dagen zonder schietpartij in de Amerikaanse stad begon vrijdag. Donderdag was het laatste schietincident geweest in de wijk Brooklyn. Het eerstvolgende incident met een vuurwapen was op maandag in The Bronx.

De politiechef van New York bedankte elke inwoner van de metropool voor het harde werken om de stad te beschermen en New York veiliger te maken. Burgemeester Bill de Blasio deelde een compliment uit aan de politie.

Oranje boekt fraaie zege op Duitsland

Het Nederlands elftal telt weer mee. Oranje boekte zaterdag een fraaie 3-0-overwinning op Duitsland in de Nations League. Dinsdag werd België in Brussel op een 1-1-gelijkspel gehouden in een oefeninterland.

Bondscoach Ronald Koeman vindt dat een goed fundament onder Oranje ligt. Hij was erg trots op de spelers na de zege op Duitsland en zag de zege als een bevestiging dat het Nederlands elftal op de goede weg is. Na de wedstrijd tegen België was Koeman tevreden over het spel en het resultaat van zijn ploeg.

De laatste twee wedstrijden van Oranje in 2018 zijn op 16 november (thuis tegen Frankrijk) en 19 november (uit tegen Duitsland). Beide duels zijn in de Nations League.

Sagrada Familia krijgt na 130 jaar bouwvergunning

De Sagrada Familia, de beroemdste kerk in aanbouw in Barcelona, heeft na meer dan 130 jaar bouwen een bouwvergunning ontvangen van de gemeente.

Burgemeester Ada Colau van de stad heeft met de kerk een akkoord gesloten dat de bouw van het architectonisch uitzonderlijke bouwwerk reguleert. Ze sprak donderdag van een historische dag voor Barcelona.

De kerk betaalt verspreid over de komende tien jaar 36 miljoen euro aan de gemeente. Dat geld gaat naar verbetering van het openbaar vervoer rond de basiliek, die is ontworpen door Antoni Gaudí (1852-1926).