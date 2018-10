Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Vrouwen welkom aan boord van onderzeeër

Onderzeeërs van de marine krijgen voor het eerst vrouwen aan boord. De marine bekijkt of een vrouwelijke officier, twee onderofficieren en een matroos begin volgend jaar toe kunnen treden tot de bemanning van de Zr. Ms. Zeeleeuw.

De onderzeebootdienst is het laatste onderdeel van de krijgsmacht dat vrouwen weerde. Ruim een eeuw lang waren vrouwen aan boord taboe, omdat dit tot problemen zou leiden.

De vrouwen krijgen privacy door gordijnen die in de ruimtes worden geplaatst. Ook moet de bemanning zich wat netter kleden dan nu.

Schrijvers Saskia Noort en Kluun zijn op elkaar

Schrijvers Saskia Noort en Raymond Klundert (Kluun) zijn meer dan vrienden. De twee ontdekten deze zomer dat ze meer voor elkaar voelen dan een vriendschap en onderzoeken momenteel hoe ze nu verder gaan.

"Kluun en Saskia zijn al heel lang goede vrienden maar zijn elkaar sinds de zomer wat vaker gaan zien", aldus de woordvoerder van Noort tegenover NU.nl. Ook het management van Kluun bevestigt dat er meer speelt.

Noort is al langer vrijgezel en Kluun sinds deze zomer.

Zaanstad krijgt 'homoseksuele' straatnaam terug

De gemeente Zaanstad gaat de straatnaam Piccolo terugveranderen in Hobo. In 2016 werd de straat Hobo hernoemd tot Piccolo, omdat sommige buurtbewoners de naam van hun straat te veel op het woord 'homo' vonden lijken. Zij waren de grappen van vrienden over hun straat Hobo zat.

D66 in de gemeenteraad van Zaanstad kwam donderdagavond, op Coming-Outdag, met een motie om de straatnaam terug te veranderen in Hobo. Een meerderheid stemde vóór.

De gemeente Zaanstad werd eerder dit jaar op de vingers getikt na meerdere klachten over de naamswijziging die waren binnengekomen bij het Bureau Discriminatiezaken.

Zeldzame geboorte van kiwi in Nederland

Vogelpark Avifauna heeft een primeur: er is een kiwi geboren. Het is de eerste keer dat in Nederland een exemplaar van de zeldzame en bedreigde loopvogel is geboren. Het is ook de eerste geboorte van dit jaar binnen een wereldwijd fokprogramma waar zestien dierentuinen aan meedoen.

Het kost een kiwi 25 dagen om een ei te produceren. "Het is in verhouding het grootste ei dat door een vogel wordt gelegd", aldus Dennis Appels van Avifauna in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. "Het is ongeveer zo groot als een ganzenei."

Het dier werd op 18 september na tachtig dagen broedtijd geboren. Avifauna maakt de geboorte nu bekend, nu de vogel de eerste cruciale weken heeft overleefd.

Maarten van der Weijden haalt 5 miljoen euro op met Elfstedenzwemtocht

De Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden heeft 5 miljoen euro opgeleverd. De zwemmer maakte dat bekend tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

Van der Weijden was op vrijdagavond 17 augustus begonnen aan zijn Elfstedenzwemtocht. Het was de bedoeling dat hij in totaal 200 kilometer zou zwemmen, maar na 163 kilometer en 55 uur zwemmen moest hij zijn tocht staken.

Van der Weijden had vooraf een bedrag van 4,5 miljoen euro als doel gesteld. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek.

Oranjevrouwen stukje dichter bij WK

De Oranjevrouwen mogen blijven hopen op deelname aan het WK van volgend jaar in Frankrijk. De ploeg plaatste zich dinsdag dankzij een 1-2-overwinning op Denemarken voor de finale van de play-offs.

Nederland had de heenwedstrijd vorige week al met 2-0 gewonnen en dus was een nipte zege in de return meer dan genoeg om door te gaan.

In de strijd om het felbegeerde WK-ticket volgt begin november een beslissend tweeluik met Zwitserland.

Romeinse brug ontdekt in Utrecht

In de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn is een brug uit de Romeinse tijd ontdekt. De brug, die mogelijk ergens tussen 100 en 125 na Christus is gebouwd, is ruim 5 meter breed en ligt vlak bij knooppunt Oudenrijn.

Het gaat om een 'paaljukbrug', die wordt gedragen door een rooster van vier bij vier palen. Zestien eikenhouten brugpijlers zijn bewaard gebleven. Ook de zogeheten landhoofden zijn nog zichtbaar.

Een van de eikenhouten brugpijlers voordat die werd opgegraven. (Bron: Gemeente Utrecht)

Staat verliest klimaatzaak

De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen sneller verminderen, bepaalt het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep. Volgens het hof is een reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 in het jaar 2020 noodzakelijk.

Het hof wijst erop dat de Staat niet alleen verantwoordelijk is voor de uitstoot, maar wel zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Klimaatverandering is een reële dreiging waartegen de burgers moeten worden beschermd.

Het kabinet zal het oordeel van het gerechtshof bestuderen met het oog op een cassatie, maar stelt in een reactie het vonnis wel te zullen uitvoeren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!